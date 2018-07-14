خاص جول - قائد فريق مكافحة المنشطات يوضح حقيقة تورط روسيا وكواليس كأس العالم

2018/07/14 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر مفاجأة كبيرة فجرها جريجوري رودتشينكوف المدير السابق لكشف المنشطات في موسكو عن أن لاعبي روسيا تعاطو المنشطات بمعرفة الحكومة الروسية قبل أن يعود الحديث مجددًا عن تعاطي المواد المحظورة بين شوطي مباراة كرواتيا في ربع النهائي.

جول دوت كوم تواصل مع أحمد الجارحي قائد فريق مكافحة المنشطات بمدينة نيچني نوفجرود في كأس العالم لمعرفة حقيقة الأمر والحديث عن المنشطات بشكل عام في كأس العالم وكواليس المونديال.

-في البداية ما هي حقيقة تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات قبل البطولة بمعرفة المخابرات؟

كل المنتخبات تعرضت لاختبارات المنشطات قبل وأثناء البطولة فإذا كان ذلك صحيحًا كان ليتم اكتشافه، لا أعتقد أنه كان صحيحًا فلا يمكن أن تعرض روسيا لاعبيها وهي الدولة المستضيفة للحرمان من المشاركة في كأس العالم.

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الاتحاد الدولي حريص كل الحرص على هذا الأمر ولا يمكن التهاون في أي شيء يخص تعاطي المنشطات.

-ماذا عن استنشاق لاعبي روسيا لغاز الأمونيا أمام كرواتيا وهل هذه مادة منشطة؟

ما استنشقه المنتخب الروسي عبارة عن كبسولة تحتوي على غاز الأمونيا والكحول وغيرها من الأعشاب التي توسع الشعب الهوائية فتساعد اللاعبين على الجري بشكل أسرع.

هي ليست مادة محظورة على الإطلاق ويتم استخدامها دائمًا مع لاعبي كرة القدم الأمريكية قبل وخلال المباريات، يتم كسر هذه الكبسولة فيخرج منها غاز يتم استنشاقه لتوسيع الشعب الهوائية.

كل شوارع باريس وزغرب ستجدها فارغة، فالجميع حبس أنفاسه وذهب لمشاهدة المباراةنهائي كأس العالم..



كل العالم سيشاهد أحد هذين المنتخبين يعانق الذهب، يحقق المجد ويُسطر تاريخًا لأمته بين الأبطاليومان فقط على رؤية أحدهم يختتم مسيرته بلقب بطل العالم أو آخر يبدأ رحلته مع المستديرة بتحقيقه pic.twitter.com/JHWJrhnGb6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018في رأيي الشخصي تأثير هذه الكبسولة نفسي أكثر منه علاجي وهذا نابع من حديثي مع أكثر من لاعب بعد استنشاق الغاز الصادر منها.

-كيف يتم اختيار اللاعبين لكشف المنشطات خلال المباريات؟

الأمر يتم بشكل عشوائي تام، يحضر مندوب المنتخبين وكلًا منهما يختار ورقة ومنها يتم معرفة رقم اللاعب الذي سيخضع للاختبار.

لا يمككنا أن نختار لاعبًا بعينه لأنه وقتها قد يتم الاعتراض من الفريق أو الخصم ويبدأ جدل كبير لن ينتهي.

-إذا تعرض لاعب لإصابة طويلة وعاد منها بشكل أسرع من المتوقع، هل تقومون بمتابعته أو إخضاعه لاختبار مفاجئ؟

لا ذلك لا يحدث على الإطلاق فالامر يتم بشكل عشوائي كما أخبرتك.

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-كم يستغرق تحليل المنشطات في الوقت الحالي؟

في البداية كنا نحتاج وقتًا طويلًا للوصول لنتائج ولكن الآن مع تطور المعدات والطب أصبحت العملية تتم بشكل أسرع.

-لماذا يتم رصد عدد أكبر من حالات تعاطي المنشطات في الألعاب الأخرى ؟

تحليل المنشطات في الألعاب الفردية أكثر صرامة من كرة القدم وقد يتم طلب عينة من اللاعب في أي وقت وتحت أي ظرف وفي حال الرفض يتم اعتبار نتيجة التحليل إيجابية ويتم إيقافه.

لاعبو كرة القدم لا يخاطرون في أغلب الأوقات لأنه قد تنتهي مسيرته، في الألعاب الفردية اللاعب هو الفريق وهو محور العمل ويتم إخضاعهم لفحص المنشطات أكثر من كرة القدم.

-بعيدًا عن كرة القدم، كيف رأيت تنظيم كأس العالم وتعامل الشعب الروسي في ظل التخوفات قبل كأس العالم من العنصرية الصدامات مع الجماهير؟

التنظيم كان جيدًا للغاية من روسيا من البداية وحتى الآن على جميع الأصعدة، بالنسبة للجماهير كان ملاحظًا نقص الجماهير الإنجليزية عن المعتاد على خلفية الصدامات السابقة مع الجماهير الروسية.

بالنسبة للعنصرية وشغب الجماهير كان هناك بعض الحالات الفردية وتمت السيطرة عليها في الحال، بخلاف ذلك لم نشهد أي أزمة طوال أحداث المسابقة.





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