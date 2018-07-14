روما يكتسح لاتينا وديا بتسعة أهداف

2018/07/14 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر بدأ روما لقاءاته الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على لاتينا أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية بتسعة أهداف نظيفة.

باتريك شيك مهاجم فريق ذئاب العاصمة الإيطالية افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف الهدفين الرابع والسادس بالشوط الأول.

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وأضاف لورينزو بيليجريني ولوكا بيليجريني وإيفان ماركانو ثلاثة اهداف بالشوط نفسه الذي أنتهى بسداسية.

وسجل إيدين دجيكو هدفين بالشوط الثاني وأضاف مدافع لاتينا هدف بمرماه، ولم يصنع فريقه أي هجمة على مرمى روما الذي وقف حارس مرماه وكأنه يتابع المرمى مثله مثل من تواجد بالملعب.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018روما أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف يوفنتوس ونابولي وخرج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد روما.

ويستعد الفريق للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركاته في العديد من البطولات وسعيه للمنافسة من أجل الفوز بلقب جديد.





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