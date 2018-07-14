كوبر يدخل دائرة المرشحين لتدريب المكسيك

2018/07/14 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر يفكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ المدير الفني للمنتخب المكسيكي، بعد وداع منافسات كأس العالم روسيا 2018.

المكسيك ودعت المونديال من دور الـ16 بعدما تلقت الهزيمة أمام البرازيل بثنائية نظيفة.

هيكتور كوبر ينتظر تجربة تدريب جديدة ومنتخبات أمريكا الوسطى الأقرب

تقارير مكسيكية أكدت دخول الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في دائة المرشحين لخلافة المدرب الكولومبي، ويتنافس على المنصب مع المكسيكي هوجو سانشيز؛ نجم المكسيك السابق.

كوبر كان قد رحل عن تدريب من مصر بعد ظهور الفراعنة في صورة سيئة خلال منافسات المونديال، ليوجه له الاتحاد المصري الشكر فور العودة من روسيا، رافضا تجديد تعاقده بعدما كان ينوي التجديد له قبل البطولة.

كوبر يقدم تقريره لاتحاد الكرة..



ويحمل اللاعبين سبب هزائم المونديال

مصر ظهرت بأداء مخزي خلال كأس العالم روسيا وتلقت ثلاثة هزائم أمام روسيا وأوروجواي والسعودية، لتودع البطولة من الدور الأول بصفر من النقاط.

يذكر أن محمد شيحة؛ وكيل كوبر، كان قد أعلن من قبل عن امتلاكه أكثر من عرض إلا أنه قريب من تولي المسئولية الفنية لأحد المنتخبات العربية في المرحلة المقبلة.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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