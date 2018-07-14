بانون: حان الوقت لينافس بوريس جونسون ماي على رئاسة وزراء بريطانيا

2018/07/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة «ديلي تليجراف» اليوم السبت، إن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الوقت قد حان كي ينافس بوريس جونسون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على منصبها.

واستقال جونسون من منصب وزير الخارجية يوم الإثنين احتجاجا على استراتيجية ماي التي قال، إنها تقتل «حلم الانفصال البريطاني» عن الاتحاد الأوروبي، بعدم الثقة في النفس.



وقاد جونسون حملة الانفصال البريطاني الأساسية في استفتاء عام 2016.

ونقلت «ديلي تليجراف» عن بانون قوله، إن «تيريزا ماي لديها الكثير من المزايا العظيمة.



(لكن) لست متأكدا من أنها الزعيمة الصحيحة في الوقت الصحيح».

وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن الوقت قد حان لقيادة جونسون للبلاد، قال بانون، «أعتقد ذلك».

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