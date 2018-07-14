فيديو| خبير يوضح لـ«الغد» سيناريوهات الحكومة لاحتواء مظاهرات العراق

2018/07/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرجع هشام الهاشمي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن عراقية، إلى أن هناك أكثر من 40% زيادة في البطالة الشبابية، وفقا للإحصائيات الرسمية.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية دائما ما تحاول اتهام المحتجين والمتظاهرين بأن هناك مندسين أو تصنفهم بأيادي خفية، مؤكدا أنه لا توجد أياد خفية، على اعتبار أن مراقبين قالوا إنها مظاهرات عفوية وتطورت بسبب أخطاء من القوات الأمنية بقتل أحد أبناء عشيرة المنصوري المحتجين في منطقة الكرمة بالبصرة، ثالث أكبر مدينة بالعراق.

وأضاف الهاشمي، خلال مشاركته في برنامج وراء الحدث على شاشة الغد مع الإعلامي خالد عاشور، أن أمام الحكومة العراقية 3 خيارات مطروحة حاليا لتهدئة الشارع العراقي، تتمثل في إقالة وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية ووزير الإسكان أو استقالة الحكومة على اعتبار أن صلاحياتها أصبحت تصريف أعمال كما انها تدخل بشكل مباشر سببا في الاحتجاجات.

وكانت احتجاجات عارمة شهدتها المحافظات الجنوبية في العراق وانطلقت شرارتها في محافظة البصرة، حيث رفع المتظاهرين شعارات مناهضة للبطالة وتردي الأوضاع المعيشية من انقطاع دائم في الكهرباء نقص في المياه الصالحة للشرب.

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