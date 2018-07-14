🔴 لوكا مودريتش : أريد أن أفوز بالكاس و الباقي خارج عن ارادتي

2018/07/14 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح لوكا مودريتش ( لاعب الريال و المُنتخب الكرواتي ) بشأن سؤاله عن كسر احتقار ميسي و رونالدو علي الكرة الذهبية بأنه يكررأنه يركز فقط علي نجاح فريقه و من الرائع أن يكون بين المرشحين لكنه لا يهتم بالجوائز الفردية

كما اوضح أنه يريد الفوز بكأس العالم غدا علي حساب المُنتخب الفرنسي في نهائي المونديال و أن الباقي خارج عن ارادته

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