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🔴 لوكا مودريتش : أريد أن أفوز بالكاس و الباقي خارج عن ارادتي
2018/07/14 | 23:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح لوكا مودريتش ( لاعب الريال و المُنتخب الكرواتي ) بشأن سؤاله عن كسر احتقار ميسي و رونالدو علي الكرة الذهبية بأنه يكررأنه يركز فقط علي نجاح فريقه و من الرائع أن يكون بين المرشحين لكنه لا يهتم بالجوائز الفردية

كما اوضح أنه يريد الفوز بكأس العالم غدا علي حساب المُنتخب الفرنسي في نهائي المونديال و أن الباقي خارج عن ارادته

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