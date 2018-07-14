استقالة رئيس وزراء هايتي بعد احتجاجات على رفع أسعار الوقود

2018/07/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال رئيس وزراء هايتي، جاك غاي لافونتانت، مساء السبت 14 يوليو/تموز الجاري، بعد احتجاجات على محاولة الحكومة لرفع أسعار الوقود.

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