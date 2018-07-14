الأسباب التي جعلت فعاليات اقتصادية أردنية تنتظر فتح المعابر مع سوريا

2018/07/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ أصحاب استراحات ومحال تجارية، على الطريقين الدوليين في الأردن، والواصلين إلى سوريا، الاستعداد لإعادة فتح استراحاتهم ومحالهم وترميمها.

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