الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


الأسباب التي جعلت فعاليات اقتصادية أردنية تنتظر فتح المعابر مع سوريا
2018/07/14 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأ أصحاب استراحات ومحال تجارية، على الطريقين الدوليين في الأردن، والواصلين إلى سوريا، الاستعداد لإعادة فتح استراحاتهم ومحالهم وترميمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسباب التي جعلت فعاليات اقتصادية أردنية تنتظر فتح المعابر مع سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسباب التي جعلت فعاليات اقتصادية أردنية تنتظر فتح المعابر مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مصطفى فتحي يكذب تركي آل شيخ: لن أرحل من الزمالك
⋙ أولتراس ميلان يرفض وجود ليوناردو بالنادي ويدعم جاتوزو
⋙ كاكا: مودريتش يجعل كأس العالم تبدو سهلة
⋙ 🔴 كورتوا يلمح لإنتقاله لريال مدريد رفقة هازارد
⋙ 🔴 صور من استعدادات المُنتخب الفرنسي لمواجهة كرواتيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير يوضح لـ«الغد» سيناريوهات الحكومة لاحتواء مظاهرات العراق
⋙ فيديو: الظهور الأول للينجليت بتدريبات برشلونة
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا