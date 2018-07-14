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🔴 داليتش : وظيفتي كمُدرب هي التركيز علي المُباراة
2018/07/14 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح زلاتكو داليتش ( مدرب منتخب كرواتيا ) بشأن سؤاله عن التوتر في المباريات يمنعه من الاستمتاع بلعب كلا من ( مودريتش و راكيتيتش ) بأن وظيفته كمُدرب هي التركيز علي المُباراة حيث أنهم اذا كانوا يستمتعون فأن الأمور ستسير علي ما يرام

كما اوضح أنهم سيقدمون كل ما لديهم في لقاء الغد أمام منتخب فرنسا في نهائي المونديال

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