مراسل رووداو: متظاهرو البصرة يستعدون لتظاهرة كبرى

2018/07/14 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت، 14 تموز، 2018، بأن المظاهرات في محافظة البصرة مستمرة، مشيراً إلى أن المتظاهرين يستعدون لتظاهرة كبرى صباح الغد الأحد.وأضاف المراسل، أن "المتظاهرين يريدون خدمات عملية ملموسة وليست وعود بالإصلاح"، مشدداً على أن "المتظاهرين لايصدقون وعود الحكومة".وأشار إلى أن "هناك معلومات بدخول المتظاهرين هذه الليلة مبنى مجلس محافظة كربلاء"، مضيفاً أن "المتظاهرون يستعدون لتظاهرة كبرى صباح الغد الأحد".وبحسب مراسل رووداو فإن "أحد منظمي مظاهرات البصرة قال إنهم تعرضوا لاطلاق النار مساء اليوم لتفريقهم".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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