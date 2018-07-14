🔴 صور من استعدادات المُنتخب الفرنسي لمواجهة كرواتيا

2018/07/14 | 23:54

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هاي كورة – يستعد المُنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني ديدييه ديشان اليوم و ذلك من أجل الاستعداد لملاقاة المُنتخب الكرواتي بقيادة مديره الفني زلاتكو داليتش غدا في نهائي المونديال

حيث يسعي منتخب فرنسا الي تحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء و بالتالي الحصول علي كأس العالم

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