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🔴 كورتوا يلمح لإنتقاله لريال مدريد رفقة هازارد
2018/07/14 | 23:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال البلجيكي، ثيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي :”إنتقالي لريال مدريد ؟؟ كل شيء ممكن، ولكن أينما ذهبت يجب أن يذهب هازارد والعكس صحيح، لن نجعل أنفسنا نفترق “يضحك” الأن أجازه ثم سأجتمع مع وكيل أعمالي ونرى ما سيحدث”.

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