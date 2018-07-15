2018/07/15 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو-أربيلشهدت منطقتان في محافظة كرمانشاه بكوردستان إيران معارك ومواجهات بين الحرش الثوري الإيراني بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران (حدكا) أدت إلى سقوط قتلى من الجانبين، ونفى حدكا وقوع معارك في "نودشة" أو مقتل أي من عناصره.أعلنت قيادة قوات بيشمركة كوردستان – حدكا أنه في الساعة 19:30 من مساء اليوم السبت، انتشرت قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني على سفح جبل شاهو في مدينة "باوة" التابعة لمحافظة كرمانشاه، وأن قوة تابعة لحدكا هاجمت قوة الحرس الثوري وقتلت اثنين من عناصرها، أحدهما يدعى دارا ويسي، وهو كوردي من أهالي المنطقة ينتمي إلى الحرس الثوري، وأن الحرس الثوري عمد بعد الهجوم إلى قصف المنطقة بالمدفعية.من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن مواجهة وقعت مساء اليوم، السبت، في منطقة "نودشة" التابعة لمحافظة كرمانشاه، بين الحرس وفصيل مسلح، وأن ثلاثة من عناصر الفصيل قتلوا في المعركة، بينما قتل عنصر محلي من الحرس الثوري.وأعلنت قاعدة "النجفي" التابعة لمشاة الحرس الثوري أن تلك المجموعة المسلحة دخلت محافظة كرمانشاه، وخاضت مواجهة مسلحة مع قواتها، وأضافت أن أحد أفراد الفصيل المسلح أصيب بجراح وتم الاستيلاء على كميات من المعدات العسكرية الخاصة بالفصيل.وعن هذا الحادث، صرح قائد قوات بيشمركة حدكا، كاوة بهرامي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن اتصالاتهم مع أهالي منطقة "نودشة" أثبتت عدم وقوع مواجهات في المنطقة، وقال إن الحرس الثوري يبث أخباراً ملفقة.وكان الحرس الثوري قد أعلن الشهر الماضي أنه "قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات مسلحة بين الحرس الثوري الإيراني وبيشمركة حدكا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات مسلحة بين الحرس الثوري الإيراني وبيشمركة حدكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).