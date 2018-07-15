🔴 هيرفي رينارد يقترب من تدريب الجزائر

2018/07/15 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت بعض التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي يقترب من تولي القيادة الفنية للمنتخب الجزائري خلفاً للمقال من منصبه، رابح مادجر.

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