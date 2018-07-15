2018/07/15 | 00:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – تراقب ادارة نادي برشلونة اللاعب كريستيان بافون البالغ من العمر 22 عاما مهاجم فريق بوكا جينيور الأرجنتيني و ذلك بتوصية من اللاعب ميسي
كما أن بافون ايضا مطلوب من قبل نادي الارسنال الانجليزي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 كريستيان بافون غلي رادار برشلونة و الارسنال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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