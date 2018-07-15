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🔴 كريستيان بافون غلي رادار برشلونة و الارسنال
2018/07/15 | 00:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تراقب ادارة نادي برشلونة اللاعب كريستيان بافون   البالغ من العمر 22 عاما مهاجم فريق بوكا جينيور الأرجنتيني و ذلك بتوصية من  اللاعب ميسي

كما أن بافون ايضا مطلوب من قبل  نادي الارسنال الانجليزي

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