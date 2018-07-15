2018/07/15 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تراقب ادارة نادي برشلونة اللاعب كريستيان بافون البالغ من العمر 22 عاما مهاجم فريق بوكا جينيور الأرجنتيني و ذلك بتوصية من اللاعب ميسي

كما أن بافون ايضا مطلوب من قبل نادي الارسنال الانجليزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 كريستيان بافون غلي رادار برشلونة و الارسنال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 كريستيان بافون غلي رادار برشلونة و الارسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).