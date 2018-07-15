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محللون إستراتيجيون !!
2018/07/15 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فجاة؛ تحول الاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الى محللين سياسيين، ينقبون عن مغزى التظاهرات المشتعلة في مدن جنوب العراق، زحفا نحو النجف وكربلاء.

وكانت الفضائيات الساعية لتعبئة نشراتها، فرخت افواجا من المحللين، وزادت لهم لقب ” استراتيجيون”! يظهرون على الشاشات، ويرتكبون سبعة اخطاء في كل عشر كلمات،ويتنطعون للتحليل وفق قاعدة “على حس الطبل خفن … محللون إستراتيجيون !!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محللون إستراتيجيون !! كتابات.

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