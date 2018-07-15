2018/07/15 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجاة؛ تحول الاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الى محللين سياسيين، ينقبون عن مغزى التظاهرات المشتعلة في مدن جنوب العراق، زحفا نحو النجف وكربلاء.وكانت الفضائيات الساعية لتعبئة نشراتها، فرخت افواجا من المحللين، وزادت لهم لقب ” استراتيجيون”! يظهرون على الشاشات، ويرتكبون سبعة اخطاء في كل عشر كلمات،ويتنطعون للتحليل وفق قاعدة “على حس الطبل خفن … محللون إستراتيجيون !!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محللون إستراتيجيون !! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون إستراتيجيون !!) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون إستراتيجيون !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).