2018/07/15 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اكثر المصطلحات السياسية المتداولة عند العراقيين هي الوطنية ، فهم مفتونين بها لدرجة انهم لا يستطيعون العيش بدونها ..ومفهوم الوطنية عند العراقيين يتنوع بتنوع اعراقهم ومذاهبهم ولا يأخذ شكلا واحدا ، فالوطنية عند الشيعةغير تلك التي يدعو اليها السني ، وقد تعني عند الشيعة حكم الاغلبية ، وعند الكرد تعني الفيدرالية او الدولة المستقلة … اهل النفاق والشقاق”السياسي!” في العراق

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