2018/07/15 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا أبناء شعبنا الصابرالأبي انتبهوا وخذوا حذركم وتسلحوا بالإيمان وبعدالة قضيتكم الوطنية أولاً .من هنا نناشدكم ونشد على أياديكم وعلى كل عراقي غيور أن يقف مع شعبه ووطنه في هذه الظروف الحساسة والعصيبة والحاسمة , كونكم لا تقاتلون أو تثورون ضد حفنة من اللصوص والسراق والمزورين فقط ..!, بل أنكم تتحدون بانتفاضتكم المباركة هذه … نجاح الثورة العراقية المظفرة مرهون بما يلي …

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