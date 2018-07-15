فيديو| باحث: رفض مصر «صفقة القرن» أدى إلى أزمة مكتومة بين القاهرة وواشنطن

2018/07/15 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن إسرائيل استبقت نتائج جهود المصالحة الفلسطينية بالتصعيد ضد قطاع غزة، وإن إسرئيل تريد أن تقول إنه غير مسموح بتجاوز الخطوط الحمراء لأي طرف، سواء كان مصر أو غيرها، في إطار التصعيد العسكري.

وقال فهمي، إن التطورات الأخيرة ارتبطت بالتحركات المصرية ضد “صفقة القرن”، ونقلت رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لن تمر أي تفاهمات سياسية أو استراتيجية فيما عرف إعلاميا يصفقة القرن أو غيرها، وأن مصر لن تسمح بهذه الأمور، وكانت الرسالة المصرية حادة أدت إلى أزمة مكتومة بين القاهرة وواشنطن.

وأضاف فهمي، خلال مشاركته في برنامج وراء الحدث على شاشة الغد الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن التحركات المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تمضي في مسارين، علاقة حماس بالقوى الفلسطينية، بما فيها حركة فتح، والمشاركة في العلاقة المستقبلية في ملف حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح أن القاهرة ليس من دورها أن تمارس ضغوطات نيابة عن أي طرف آخر، ولم تطرح القاهرة وفقا لمعلوماته أي ضغوط على حماس تتعلق بنمط العلاقة بالجانب الإسرائيلي.

وتابع فهمي، أن القاهرة لديها حساباتها الوطنية والقومية في التعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية، لا سيما وأن التحركات الإسرائيلية في غزة ليس هدفها إرباك المشهد بصورة أو بأخرى، ولكنها محاولة لبناء قواعد اشتباك جديدة هي من تحددها وليس أي طرف آخر.

يذكر أن وفدا من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي، أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وروحي مشتهى، وصلوا القاهرة في وقت سابق، للتباحث مع المسؤولين المصريين، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات في ملف المصالحة الفلسطينية.

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