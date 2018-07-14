2018/07/15 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر نفى محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، تلقيه عرضا من نادي الزمالك، للحصول على خدمات ياسر إبراهيم؛ مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، كان قد أعلن من قبل أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي السكندري للتعاقد مع مدافعه، هو ما كذبه عامر.

فرج عامر يتخذ إجراءات قانونية ضد الزمالك بسبب محمود عبدالعزيز

فرج عامر قال، خلال تصريحات تليفزيونية: "أولا الزمالك لم يطلب ضم ياسر إبراهيم، ثانيا أنا لن أبيع أي لاعب من سموحة إلى الزمالك، لأنه لا يلتزم ماليا، لا يزال مديونا لسموحة بأربعة ملايين جنيه نظير صفقة محمود عبد العزيز.

"كل يوم الزمالك يرد علينا أن غدا سيتم تسديد الأموال، ومع ذلك لا يحدث شيء، لكنني لدي وصل أمانة موقع من عبد العزيز وشيك موقع من الزمالك، وعلي أن أحافظ على المال العام".

خاص - المصور المكسيكي يروي لـ"جول" لحظات سقوطه في احتفال لاعبي كرواتيا أمام إنجلترا

لاعب الوسط محمود عبد العزيز كان قد انضم إلى الزمالك في يناير الماضي، وشارك معه في 16 مباراة وسجل أربعة أهداف، وحصل معه على كأس مصر.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرج عامر: لن أبيع أي لاعب من سموحة للزمالك) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرج عامر: لن أبيع أي لاعب من سموحة للزمالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).