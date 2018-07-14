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فيديو – إيمري يتطلع لبيع حارسين من حرّاس مرمى أرسنال
2018/07/15 | 00:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو وأن أوناي إيمري لا يرغب في ترك الأمور تسير في أرسنال دون ترتيب أو وفقاً للظروف، وبأمل للتركيز مع لاعبي جميع المراكز حتى حراسة المرمى.

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