مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان: الاثنين المقبل قرعة توزيع الأرقام على الأحزاب والكيانات

2018/07/15 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان عن موعد اجراء قرعة توزيع الأرقام على الكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم.

وأوضح مسؤول تسجيل الأحزاب والكيانات في المفوضية زيار دزائي في تصريح، ان المفوضية حددت يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام على الأحزاب المتنافسة في انتخابات برلمان الإقليم المقرر اجراؤها في الثلاثين من أيلول المقبل.

ومن الجدير بالذكر ان الأحزاب الكردية ستتنافس على نيل مقاعد البرلمان البالغ عددها مئة واحد عشر مقعدا، منها احد عشر مقعدا مخصصا لكوتا الأقليات موزعة على التركمان والمسيحيين بخمسة مقاعد لكل منهما إضافة الى مقعد واحد للأرمن.

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