محافظ كركوك يقدم طلبا الى حكومة إقليم كردستان بتزويد المحافظة بالكهرباء

2018/07/15 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري طلبا الى حكومة إقليم كردستان بتزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية.

وقال الجبوري ان المشكلة التي تعاني منها المحافظة هي التمويل اذ لم تمول منذ العام الماضي بدينار واحد مؤكدا ان كركوك تعاني من ازمة الكهرباء.

وأضاف ان هناك معوقات كبيرة امام وزارة الكهرباء متمثلة بانخفاض تجهيز الإنتاج، وقطع ايران لخط الاستيراد ..



مشددا على اهمية ايجاد حلول سريعة لاحتواء هذه الازمة.

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