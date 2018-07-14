الخطوط الجوية الكويتية تلغي الرحلات المتوجهة الى النجف والبصرة

2018/07/15 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها المتوجهة لمطاري النجف والبصرة.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الطيران المدني الكويتي ان إلغاء الرحلات المتوجهة الى مدينتي النجف والبصرة لإشعار آخر جاء نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق وكشف بأنه لا توجد أية عائلات عالقة في مطار النجف حالياً ولم يتلقى أي اتصالات حول ذلك.

وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني ستقوم بالتنسيق مع مطار النجف في العراق لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها لإعادة تيسير الرحلات فور توقف الإضرابات هناك وعودة الوضع الى ما كان عليه.

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