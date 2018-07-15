عماد علي - لا يمكن ان تستغل اليتامى موجة الاحتجاجات العراقية

2018/07/15 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي الجميع يعلم انها احتجاجات معيشية اكثر من ان تكون سياسية صرفة, و ان كنا نعلم لا يمكن فصل الامرين عن البعض كثيرا.الفساد المستشري و ياس المواطن من الاصلاح و سيطرة الوجوه ذاتها على زمام الامور, مع اتساع المسافات بين الغنى الفاحش والفقر المدقع يوما بعد اخر, مع تزايد نسبة العاطلين عن العمل و تراكم الخريجين و ازدياد نسبة السكان المفرط دون اي تخطيط او تحسين للوضع المعيشي و ظروف العائلة، مع التفكك الاسري ......

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