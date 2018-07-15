الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


#عماد علي - لا يمكن ان تستغل اليتامى موجة الاحتجاجات العراقية
2018/07/15 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي الجميع يعلم انها احتجاجات معيشية اكثر من ان تكون سياسية صرفة, و ان كنا نعلم لا يمكن فصل الامرين عن البعض كثيرا.

الفساد المستشري و ياس المواطن من الاصلاح و سيطرة الوجوه ذاتها على زمام الامور, مع اتساع المسافات بين الغنى الفاحش والفقر المدقع يوما بعد اخر, مع تزايد نسبة العاطلين عن العمل و تراكم الخريجين و ازدياد نسبة السكان المفرط دون اي تخطيط او تحسين للوضع المعيشي و ظروف العائلة، مع التفكك الاسري ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - لا يمكن ان تستغل اليتامى موجة الاحتجاجات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - لا يمكن ان تستغل اليتامى موجة الاحتجاجات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الشرطة الإندونيسية تقتل 3 مسلحين مشتبه بهم
⋙ فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين
⋙ فيديو| حقوقية: على المنظمات أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة
⋙ beIN موسكو - الحلقة 35
⋙ القوات الحكومية تقطع إمدادات "أنصار الله" بين صعدة وحجة وتحاصر مدينة حرض
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين
⋙ فيديو| حقوقية: على المنظمات أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا