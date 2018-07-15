سعيد العليمى - سيرة ذاتية لشيوعى مصرى - قد تعنى أو لاتعنى أحدا ( حزب العمال الشيوعى المصرى ) القسم الثالث

2018/07/15 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى أيها المتهم بالحقيقة ان قولك الرجولى "لا" قد احال تبجحهم رعبا وحطم كل ارقامهم واسترد شرف الابجدية ديوان الحلم ح.ع في الجلسة الماضية توقفت عند القضية 501 عام 1973 وهي أول قضية للتنظيم الشيوعي المصري والذي أصبح حزب العمال الشيوعي المصري، والملابسات التي مرت به حيث اعتقل عدد من الرفاق وكان فيهم بعض الكوادر الأساسية داخل اللجنة المركزية ( وقد اسمانى ......

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