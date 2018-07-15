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اليمن...نجاة مدير أمن عدن من محاولة اغتيال
2018/07/15 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجا مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، من محاولة اغتيال، اليوم السبت 14 يوليو / تموز، حيث تم استهداف موكبه باستخدام عبوة ناسفة لتفجيره.

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