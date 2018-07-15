جاباري باركر من ميلووكي إلى شيكاغو

2018/07/15 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم يكشف عن قيمة العقد أو مدته، لكن وسائل الإعلام المحلية قدرتها بـ 40 مليون دولار لمدة سنتين.

وقال رئيس نادي شيكاغو بول غار فورمان "جاباري يبلغ من العمر 23 عاماً ويتناسب بشكل طبيعي مع نواتنا الشابة، وهو مسجل أثبت نفسه على مستوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين".

وصل معدل باركر إلى 15,3 نقطة في المباراة الواحدة في المواسم الأربعة الماضية مع ميلووكي باكس، لكن بدايته تأثرت بإصابتين خطيرتين في الركبة.

وبحسب الصحف الأميركية، فإن السنة الثانية من العقد الجديد للاعب، المولود في شيكاغو، هي اختيارية، ما يعني أن يتعين عليه أن يثبت نفسه في الموسم الأول مع فريقه.

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