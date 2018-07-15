موعد مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كاس العالم ضمن أهم مباريات اليوم

2018/07/15 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا يوم الأحد ضمن أهم مباريات اليوم في نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

موعد وتوقيت مباراة فرنسا وكرواتيا

سيقام نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 يوم 15 تموز/يوليو على الساعة 18 بتوقيت مكة المكرمة في ستاد لوجنيكي بموسكو.

القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين فرنسا وكرواتيا

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر قنوات MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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لمعرفة آخر أخبار منتخبي فرنسا وكرواتيا قبل مباراة النهائي.



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