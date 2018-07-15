🔴 لاودروب : هازارد أخبرني بوجهته

2018/07/15 | 00:53

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هاي كورة – قال أسطورة كرة القدم الدنماركية ونجم ناديي برشلونة وريال مدريد السابق، مايكل لاودروب خلال تصريحاته لصحيفة إسبورتسكي نوفوستي الكرواتية :” تحدثت مع إيدين هازارد منذ أيام، وأخبرني أنه ذاهب إلى ريال مدريد”، مُضيفاً :”وأعتقد أن هذا جيد له ولريال مدريد، فهو لاعب من طراز عالمي”.

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