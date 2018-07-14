وكيله: محمد حسن في الزمالك خلال ساعة

2018/07/15 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد محمد رزق؛ وكيل أعمال محمد حسن؛ لاعب وسط وادي دجلة، اقتراب اللاعب من الانتقال رسميا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، على الرغم من تعثر الصفقة في الساعات الماضية بسبب محمود مرعي؛ مدافع دجلة.

الزمالك يطلب التعاقد مع الثنائي دفعة واحدة إلا أن الجهاز الفني لدجلة رفض الاستغناء عن مرعي نهائيا.

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رزق قال، خلال تصريحات تليفزيونية: "صفقة انتقال حسن للزمالك منتهيةن الأمور معطلة بسبب مرعي، الذي يطلبه الزمالك أيضا، وحاليا نتحرك بشكل فردي لإتمام انتقال حسن للأبيض0

"الصفقة ستكلف خزينة الزمالك 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 بالمئة لدجلة حال بيعه لناد آخر، وخلال ساعة أو ساعة ونصف على الأكثر سيتم حسم انتقاله للزمالك".

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يذكر أن محمد حسن من ناشئي الأهلي قبل أن يرحل عنه في صيف 2015 متجها إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة إلا أنه عقب انتهاء الإعارة رحل مجانا عن القلعة الحمراء إلى بلدية المحلة.

وانضم حسن لدجلة في صيف 2017 على سبيل الإعارة من المحلة، لكن دجلة اشتراه نهائيا في الصيف الجاري.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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