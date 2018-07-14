فيديو – دروجبا: المنتخبات الأفريقية تنقصها الخبرة في الاستحقاقات الكبرى

2018/07/15 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل محرر وصحفي رياضي 21:30 شاركإغلاق التعليقات نجم الكرة الإيفواريه ديديه دروجبا يتحدث حول الأسباب وراء النتائج المخيبة للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم روسيا 2018.

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