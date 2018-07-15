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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ في غزة
2018/07/15 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين سقطتا، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، في بلدات غلاف غزة، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقهما في قطاع غزة، وأنه رد على عليها باستهداف منصات الإطلاق.

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