الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ في غزة

2018/07/15 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين سقطتا، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، في بلدات غلاف غزة، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقهما في قطاع غزة، وأنه رد على عليها باستهداف منصات الإطلاق.

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