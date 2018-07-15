الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


القوات الحكومية تقطع إمدادات
2018/07/15 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، اليوم، السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، اثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الحكومية تقطع إمدادات "أنصار الله" بين صعدة وحجة وتحاصر مدينة حرض) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الحكومية تقطع إمدادات "أنصار الله" بين صعدة وحجة وتحاصر مدينة حرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الشرطة الإندونيسية تقتل 3 مسلحين مشتبه بهم
⋙ فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين
⋙ فيديو| حقوقية: على المنظمات أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة
⋙ beIN موسكو - الحلقة 35
⋙ الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ في غزة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين
⋙ فيديو| حقوقية: على المنظمات أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا