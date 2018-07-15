القوات الحكومية تقطع إمدادات

2018/07/15 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، اليوم، السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، اثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

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