2018/07/15 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقاء beIN SPORTS مع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (beIN موسكو - الحلقة 35) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
آخر أخبار منتخب كرواتيا مع مراسلنا إبراهيم خضرة
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مركز رابع مخيّب للمنتخب الإنكليزي
المنتخب البلجيكي أمتعنا في هذه البطولة وكان تتويجه معنوياً
المنتخب البلجيكي والإنكليزي غير لنا صورة المركز الثالث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (beIN موسكو - الحلقة 35) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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