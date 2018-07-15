beIN موسكو - الحلقة 35

2018/07/15 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء beIN SPORTS مع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي

آخر أخبار منتخب كرواتيا مع مراسلنا إبراهيم خضرة

آخر أخبار منتخب فرنسا مع مراسلنا جمال جبلي

مركز رابع مخيّب للمنتخب الإنكليزي

المنتخب البلجيكي أمتعنا في هذه البطولة وكان تتويجه معنوياً

المنتخب البلجيكي والإنكليزي غير لنا صورة المركز الثالث

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