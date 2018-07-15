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فيديو| حقوقية: على المنظمات أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة
2018/07/15 | 01:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت إيمان أبو العطا، مديرة مركز مكافحة الاعتداءات والكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، إنه يتوجب على المنظمات الحقوقية أن تدافع عن الإنسان كإنسان وليس لانتماءات معينة.

وأضافت أبو العطا، خلال حديثها في برنامج أبعاد، على شاشة الغد، مع الإعلامي محمد قواص، أن الجيل الثالث من المسلمين لا يتعامل مع المجالس الإسلامية بسبب التعارض في الثقافة.

جدير بالذكر أن حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجا للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها “مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسانا”، ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم.

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