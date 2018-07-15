2018/07/15 | 01:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة حالة من القلق من انتشار أفاعي وثعابين، حيث تسببت في حالة وفاة وإصابة 4 آخرين خلال الأسبوع الماضي.
المزيد من التفاصيل في سياق تقرير كريم الشيخ مراسل قناة الغد من البحيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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