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فيديو| قلق في البحيرة بعد وفاة شخص وإصابة 4 بسبب انتشار الثعابين
2018/07/15 | 01:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة حالة من القلق من انتشار أفاعي وثعابين، حيث تسببت في حالة وفاة وإصابة 4 آخرين خلال الأسبوع الماضي.

المزيد من التفاصيل في سياق تقرير كريم الشيخ مراسل قناة الغد من البحيرة.

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