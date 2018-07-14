كلوب: لن أتسرع في حسم مستقبل ستوريدج

2018/07/15 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أصر يورجن كلوب، المديرالفني لنادي ليفربول، أنه لن يتسرع في اتخاذ قرار يخص مستقبل دانييل ستوريدج مع الريدز.

وقضى المهاجم الإنجليزي، الدور الثاني من الموسم الماضي، مع وست بروميتش، ولكن قد هبط النادي الموسم إلى تشامبيونشيب.

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وحينما تم سؤال كلوب عن مستقبل ستوريدج، فقال "من المضحك أن هذا الموسم الثالث، ونتحدث فيه عن نفس الأمور، لا توجد مشكلة لقد قلت دائمًا أن هناك مستقبل".

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نهائي كأس العالم | الرئيس تورام وليلة لم يكن لديه فرصة للتفكيرhttps://t.co/zv6yRTOh6d pic.twitter.com/TFHwqahKQN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وأكمل "في الوقت الحالي كل شيء جيد ولن نأخذ القرارات الآن، لا أفكر في اللاعبين بهذه الطريقة، ربما يكون في الداخل أو الخارج، مع اللاعبين الشباب قد نفعل ذلك لكن يختلف الأمر مع اللاعبين الكبار".

وأردف "هناك لاعبين يظهرون، ويجب أن يكون الأمر سهلًا بالنسبة لي في النهاية، الميركاتو ما يزال مفتوحًا، أليس كذلك؟، هل سيغلق غدًا".

خسر ليفربول نهائي كأس العالم، على يد ريال مدريد حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1.

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