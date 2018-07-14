رسميا – الفتح السعودي يتعاقد مع توكو

2018/07/15 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده رسميا اليوم السبت، مع الكونغولي نزوزي توكو؛ لاعب وسط سانت جالين السويسري، لمدة موسمين، ينتهيا في صيف 2020.

اللاعب اجتاز الفحص الطبي، صباح اليوم، في المستشفى التابعة للنادي، قبل أو يوقع رسميا على العقود في صفقة دعمها تركي آل شيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

🎥 بالفيديو | لقطات من مراسم التوقيع مع الكنغولي نزوزي توكو .#الفتح pic.twitter.com/x3WlTHUjvS

— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ١٤ يوليو ٢٠١٨توكو – صاحب الـ27 عاما – بدأ مسيرته في الملاعب في صفوف زيورخ السويسري والذي انتقل منه إلى برايتون الإنجليزي في صيف 2014 في صفقة انتقال حر وبعد ستة أشهر فقط رحل منه مجانا إلى أسكيشاهير سبور التركي ومنه إلى سانت جالين.

ولم يشارك لاعب الوسط مع منتخب الكونغو سوى في مباراتين فقط، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 والتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2017.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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