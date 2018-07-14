2018/07/15 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب رحيل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو من صفوف يوفنتوس الإيطالي واستقدام مواطنه مارسيلو.

ووافق البرازيلي على الانضمام لصفوف باريس جيرمان الفرنسي، حيث سيجاور الحارس جانلويجي بوفون الذي أنضم للفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر.

ولم يتفاوض الناديين على تفاصيل والقيمة السوقية لانتقال اللاعب.

وكان البرازيلي قريب من الانتقال لصفوف قطبي مدينة مانشستر وتشيلسي حيث ارتبط بالانتقال لهم منذ الصيف الماضي.

70 مباراة..



6300 دقيقة.



⏱️راكيتيتش هو أكثر لاعب خاض مباريات هذا الموسم من بين لاعبي الدوريات الأوروبية.



🔝#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/HCzwWLW2Gf

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وسيكون البرازيلي الآخر مارسيلو الأقرب من أجل تعويض رحيله في تورينو.

ويعد مارسيلو والذي شارك مع البرازيل في كأس العالم الحالية، صديقا مقربا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه وإجراء بعض التغييرات من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والذي يغيب عن السيدة العجوز منذ 1997.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخبار الانتقالات - مارسيلو يعوض ساندرو في يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخبار الانتقالات - مارسيلو يعوض ساندرو في يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).