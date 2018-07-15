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بيان تركي عاجل بشأن الاحتجاجات العراقية
2018/07/15 | 01:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت وزارة الخارجية التركية أمس السبت، 14 يوليو/تموز بيانا بشأن الاحتجاجات التى تتواصل في العراق.

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