سامح عسكر - لماذا فشل الحزب العلماني في مصر؟

2018/07/15 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر صديق من المغرب يسأل: طالما علمانيين مصر كثير على الفيس بوك لماذا لا ينشأوا حزب؟قلت: أفشل تجربة حزبية هي إنشاء حزب علماني في مصر لعدة أسباب:أولا: علمانيين مصر ليسوا بالنضوج والوعي الذي يمكنهم من الوحدة في إطار حزبي، هذه معاركهم على التواصل الاجتماعي كلها شخصية، وقادة الحزب إما عامليين 3/4 علمانيين مصر بلوك، أو بيشتموا علمانيين آخرين لتصرفاتهم الشخصية..ثانيا: أشهر قادة العلما......

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