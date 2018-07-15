دوري أبطال أفريقيا | موعد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

2018/07/15 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء القادم 17 يوليو 2018، وتنتظر الفرق العربية مواجهاتٍ قوية في هذه الجولة.

سيفتتح مولودية الجزائر مباريات العرب في هذه الجولة بمواجهة قوية ضد مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة الثانية، وسيكون على العميد الانتصار في هذه المواجهة لخطف المركز الأول من بطل أفريقيا السابق.

ستشهد هذه المجموعة مواجهة عربية خالصة بين دفاع الجديدي المغربي ووفاق سطيف الجزائري، وهذا اللقاء سيحمل عنوان الفرصة الأخيرة لكليهما، فالخاسر سيودع بنسبة كبيرة دوري أبطال أفريقيا هذا العام مبكراً، حيث أنهما يحتلان المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وصفر على التوالي.

سيحل النجم الساحلي ضيفاً على مباباني سوالوز في لقاء قمة المجموعة الرابعة، وسيقاتل الفريق التونسي على الانتصار أو التعادل على أقل تقدير للبقاء في القمة بفارق الأهداف عن الفريق السوازيلندي، وبعد انطلاق هذه المباراة بساعة واحدة، سيواجه حامل اللقب الوداد حورويا في مباراة حسم صدارة المجموعة الثالثة.

سيستضيف متصدر المجموعة الأولى الترجي كامبالا سيتي في هذه الجولة، وسيكون عليه تحقيق انتصاراً يقربه أكثر من حسم بطاقة التأهل، وفي نفس المجموعة سيستضيف الأهلي المصري تاونشيب في مباراة لا تحمل القسمة على اثنين، فالشياطين الحمر لا بديل لهم عن الفوز للحفاظ على أمل التأهل للدور الثاني والخروج من قاع المجموعة.

وفي هذا التقرير تقدم النسخة العربية من جول كل ماتريد معرفته عن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، المباريات، الحكام، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

موعد مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مازيمبي - مولودية الجزائر استاد مازيمبي، لوبومباشي الثلاثاء 17 يوليو 2018، 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المغرب مارتينز دي كارفاليو توجو بورت - ماميلودي صنداونز مونيسيبال، لومي الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب يوسف الصرايري beIN SPORTS HD 3 زيسكو يونايتد - ديسبورتيفو دي أجوستو ليفي مواناواسا، ندولا الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب تيسيما ويسا beIN SPORTS HD 4 مباباني سوالوز - النجم الساحلي استاد مافوسو، مانزيني الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب بوبو تراوري حورويا - الوداد 28 سبتمبر، كوناكري الثلاثاء 17 يوليو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب حمادة نامبياندرازا الترجي - كامبالا سيتي استاد رادس الأوليمبي، تونس الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب نور الدين الجعفري الأهلي - تاونشيب رولرز استاد برج العرب، الأسكندرية الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب مصطفى غربال beIN SPORTS HD 3 وفاق سطيف - دفاع الجديدي 8 مايو 45، سطيف الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب باكاري جاساما ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الترجي 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 تاونشيب رولرز 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 كمبالا سيتي 2 1 0 1 2 1 +1 3 4 الأهلي 2 0 1 1 0 2 -2 1 المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 مولودية الجزائر 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 دفاع الجديدي 2 0 1 1 1 3 -2 1 4 وفاق سطيف 2 0 0 2 1 5 -4 0 المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوداد 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 هورويا 2 1 1 0 4 3 +1 4 3 ماميلودي صنداونز 2 0 2 0 3 3 0 2 4 توجو بورت 2 0 0 2 1 5 -4 0 المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الساحلي 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 مباباني سوالوز 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 زيسكو يونايتد 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 ديسبورتيفو دي أجوستو 2 0 1 1 1 2 -1 1

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