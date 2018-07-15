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فيديو – جيلبرتو سيلفا: الانتقادات ضد نيمار تخطت حدود المنطق
2018/07/15 | 02:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد جبر 22:30 شاركإغلاق التعليقات Getty Images ويذكر أن المنتخب البرازيلي، قد خرج من دور الثمانية على يد بلجيكا، ونيمار قد واجه انتقادات بسبب إدعاء السقوط عدة مرات.

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