ترامب: سأترشح للرئاسة في 2020

2018/07/15 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تجرى عام 2020، من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية.

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