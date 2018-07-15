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ترامب: سأترشح للرئاسة في 2020
2018/07/15 | 02:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تجرى عام 2020، من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية.

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