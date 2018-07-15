ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

2018/07/15 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعدة أوصاف منها أنه شخص قاس، وأنه شخصية عظيمة، ولديه قدرة جيدة على التفاوض.

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