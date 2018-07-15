beIN موسكو - الحلقة 35 - قبل الأخيرة

2018/07/15 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء beIN SPORTS مع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي

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من أسباب نجاح المنتخب الفرنسي هو كانتي وجيرو سيدخل التاريخ في حال لم يسجل في النهائي

المنتخب الكرواتي لعب ما يعادل مباراة كاملة زيادة عن المنتخب الفرنسي

حاتم الطرابلسي: على الورق فرنسا مخوّلة بالفوز باللقب

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آخر أخبار منتخب كرواتيا مع مراسلنا إبراهيم خضرة

آخر أخبار منتخب فرنسا مع مراسلنا جمال جبلي

مركز رابع مخيّب للمنتخب الإنكليزي

المنتخب البلجيكي أمتعنا في هذه البطولة وكان تتويجه معنوياً

المنتخب البلجيكي والإنكليزي غير لنا صورة المركز الثالث

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