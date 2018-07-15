2018/07/15 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الأحد بشأن نهائي كأس العالم 2018 الذي سيلعب اليوم بين المنتخب الكرواتي والمنتخب الفرنسي قائلة :الحُكم النهائي في نهائي مونديال روسيا بين فرنسا القوية ضد كرواتيا الملهمة في صراع البلوغرانا بين اومتيتي و راكيتيتش.كما عنونت أيضاً أن الفريق الكتالوني لا يُريد أن يفلت صفقة اللاعب الهولندي دي يونغ من بين يديه ، النادي سيحاول التعاقد معه لموسم 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الموندو : الحُكم النهائي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الموندو : الحُكم النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).