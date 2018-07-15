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غلاف الموندو : الحُكم النهائي
2018/07/15 | 02:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- عنونت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الأحد بشأن نهائي كأس العالم 2018 الذي سيلعب اليوم بين المنتخب الكرواتي والمنتخب الفرنسي قائلة :الحُكم النهائي في نهائي مونديال روسيا بين فرنسا القوية ضد كرواتيا الملهمة في صراع البلوغرانا بين اومتيتي و راكيتيتش.كما عنونت أيضاً أن الفريق الكتالوني لا يُريد أن يفلت صفقة اللاعب الهولندي دي يونغ من بين يديه ، النادي سيحاول التعاقد معه لموسم 2019.

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