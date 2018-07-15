الأردن.. 5 آلاف شاحنة جاهزة لنقل البضائع مع سوريا

2018/07/15 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

معبر نصيب

أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردني محمد خير الداوود أن 5 آلاف شاحنة جاهزة لنقل البضائع وتبادلها في حال تم فتح الحدود بين الأردن وسوريا.

وبين الداوود، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية، ، السبت، أن استئناف العلاقات التجارية بين البلدين من شأنها السماح بعودة مبادلة البضائع على الحدود الأردنية السورية.

من جهته، قال رئيس بلدية السرحان المهندس خلف السرحان إن هناك قرابة 80 محلا تجاريا واستراحة كانت قد اغلقت بعد إغلاق الحدود الأردنية السورية، تنتظر فتح الحدود لمعاودة نشاطها وعملها التجاري من جديد.

وأضاف أن البلدية جاهزة للعمل على ترخيص تلك المحال التجارية حال طلبها.

المصدر: "الغد" الأردنية

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