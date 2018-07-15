2018/07/15 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Globallookpress / Xinhua / Ting Shen

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الأولى بنحو عامين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية نشرت الأحد، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وصرح ترامب ردا على سؤال بخصوص الترشح: "حسنا..



أنا أعتزم ذلك تماما..



يبدو أن الجميع يريدني".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه لا يرى أي ديمقراطي يمكن أن يهزمه، حيث قال: ""أنا لا أرى أي شخص..



أنا أعرفهم جميعا ولا أرى أحدا".

وأعلن الرئيس الأمريكي في شهر فبراير عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020، وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حينها، أن حملة ترامب الانتخابية قالت في بيان، إنه سيترشح مجددا لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأشارت إلى أن ترامب اختار براد بارسكال ليكون مديرا لحملته في هذه الانتخابات.

وشغل بارسكال (42 عاما) منصب مدير وسائل الإعلام الرقمية في حملة ترامب عام 2016.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).